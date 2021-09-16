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Происшествия16 сентября 2021 9:20

За сутки в Саратове три пешехода попали в больницу после ДТП

Подробности сообщили в городской ГИБДД
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Три женщины попали в больницы

Три женщины попали в больницы

Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 15 сентября, в трех районах Саратова автомобили сбили людей. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

В Заводском районе в 14:40 напротив дома №43 на улице Энтузиастов 47-летняя женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Её сбил Volkswagen Polo под управлением 25-летнего мужчины.

В Ленинском районе в 8 утра возле дома №23 на Ломоносова 67-летний саратовец за рулем Skoda Yeti нарушил ПДД на пешеходном переходе и сбил 34-летнюю горожанку.

Женщину-пешехода сбили на «зебре»

Женщину-пешехода сбили на «зебре»

Фото: ГИБДД по Саратову

А в Октябрьском районе в 12:48 напротив дома №6 на 2-й Садовой 82-летняя женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Её сбила Lada Granta, за рулем которой находилась 36-летняя горожанка.

В том числе пострадала престарелая женщина

В том числе пострадала престарелая женщина

Фото: ГИБДД по Саратову

Все сбитые жительницы Саратова попали в больницы.

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