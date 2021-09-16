Пятеро жителей Саратовской области отравились грибами

Региональный Роспотребнадзор сообщает об отравлении пяти жителей Саратовской области грибами.

Желудки не выдержали у двух женщин 45 и 55-ти лет, а также у трёх мужчин – 37-ми, 45-ти и 67-ми лет. Пострадали жители Петровска, Балашовского района и Балашова.

- Причиной отравления стали дикорастущие грибы свинушки, засоленные без предварительного отваривания, жареные грибы зонтики, маслята, приготовленные без предварительной термообработки, - уточнили в ведомстве.

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