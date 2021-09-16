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Общество16 сентября 2021 8:09

В центре Саратова перестанет ходить троллейбус из-за недельного перекрытия дороги

Сегодня до вечера закрывают еще один участок
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В центре Саратова сегодня, 16 сентября, закроют два участка дороги. Это связано с плановыми работами «Т Плюс».

В 10 утра до 5 вечера прервется движение транспорта по Мичурина от Бабушкиного Взвоза до Соборной.

Также закроют, но уже до 24 сентября, Рабочий переулок – от Горького до Провиантской. Из-за этого прервется курсирование троллейбусного маршрута №2а.

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