Вынесен приговор распространителю детского порно в Саратове

Мужчину отправили в колонию на 14 лет Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор 23-летнему саратовцу, признанному виновным в многочисленных случаях сексуального насилия, развратных действиях и распространении детской порнографии.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину мужчина не признал, тем не менее, следователям СК удалось найти психологический контакт с потерпевшими и собрать доказательства.

С апреля по август 2020 года мужчина в соцсети знакомился с малолетними девочками и требовал прислать ему интимные фото и видео, а в ответ направлял свои. Также он распространял снимки среди своих собеседниц. В общей сложности потерпевшими признаны 15 девочек от 8 до 13 лет.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Саратовской области и УР МУ МВД России «Энгельсское».

Суд приговорил мужчину к 14 годам строгого режима и ограничению свободы на два года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.