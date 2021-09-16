В Саратове пенсионера-сыноубийцу отправили в колонию на 11 лет

Мужчина сбросил тело убитого в овраг Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 73-летнему мужчине, убившему своего сына.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, также мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и двух кражах.

Убийство было совершено в ночь на 1 января 2021 года в квартире дома по улице Весенняя. Мужчина поссорился с 52-летним сыном из-за образа жизни последнего. И так как отпрыск не реагировал, то отец схватил нож и несколько раз ударил того в шею и по разным частям тела.

Когда раненый скончался, пенсионер спрятал труп в мешок и сбросил в близлежащий овраг.

Убийство произошло на улице Весенняя Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд доказал также две кражи: 18 июля 2020 года престарелый мужчина украл телефон из сумки женщины на пляже в Затоне, а 22 июля он вытащил из чужого рюкзака на улице Мясницкая фотоаппарат и два зарядных устройства от геодезического оборудования общей стоимостью 9015 рублей.

Также он хранил у себя в гараже на весенней восемь патронов от спортивного и охотничьего нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм.

Свою вину пенсионер признал и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 11 лет.

Преступление было совершено в новогодняя ночь Фото: СУ СКР по Саратовской области

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