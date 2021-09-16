В Саратовскую области ночью придут минусовые температуры

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 16 сентября.

В области облачность переменная. Утром и днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – 15-16 м/с. Термометры покажут в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.

Ночью будет облачно с прояснениями. В первой половине ночи местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля, в пониженных местах – до -2°С.

В Саратове сейчас +13°С. К 10 утра воздух прогреется до +14°С и выше не поднимется, а ночью опустится до +10°С. Ветер северо-западный – от 3 до 56метров в секунду, редкие порывы – до 11 м/с. Пасмурно.

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