Пожар на СТО в центре Саратова локализовали сотрудники МЧС

Огонь охватил СТО в центре Саратова Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 15 сентября, в центре Саратова сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства, тушат пожар повышенной сложности – под номером два.

Первоначально площадь пожара составляла 100 кв м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Напомним, около 8:30 огонь охватил СТО возле завода «Серп и молот» на Астраханской, 88. Первоначально огонь охватил только 100 кв м, позднее площадь пожара увеличилась до 800 кв м.

Позднее огонь охватил 800 кв м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В МЧС сообщают, что на 9:30 пожар уже локализован. Огнеборцы продолжают тушение.

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