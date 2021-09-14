В двух районах Саратова отключили холодную воду, о чем информирует ООО "КВС". Сегодня, 14 сентября, воду отключили в Ленинском районе. Авария произошла по адресу улица Мира,17. На время проведения работ воду отключили следующим абонентам: ул.Мира,17-30; Международная; Гвардейская,1,1а,3,3а. Работы обещают завершить к полуночи. Другая авария случилась в Заводском районе Саратова. Авария случилась на линии водопровода по адресу Орджоникидзе, 2. На время проведения ремонта пришлось отключить воду для абонентов ул.Орджоникидзе,2а,2б,2в,2г,2д. Восстановить водоснабжение планируется в 8:00 завтра, 15 сентября.

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