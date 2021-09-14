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Общество14 сентября 2021 14:07

В Саратовской области «воздушная» скорая помощь более семидесяти раз спасала людей

Использование санавиации в регионе продолжается с нарастающими темпами
Источник:kp.ru
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«Воздушная» скорая помощь более 70 раз с начала года вылетала на помощь жителям Саратовской области. В рамках нацпроекта в регионе активно применяется санитарная авиация.

Благодаря самолетам медики успевают за 3-4 часа оказать неотложную помощь с помощью современного оборудования и доставить пациентов даже из отдаленных районов. Без авиации подобные мероприятия занимали бы 10-12 часов.

- Только за ближайшие минувшие дни были спасены 27-летняя жительница из Новоузенска с осложнением беременности, 80-летняя пациентка из Дергачей с острым нарушением мозгового кровообращения, 39-летняя пациентка из Балакова с инфарктом миокарда, - сообщили в региональном минздраве.