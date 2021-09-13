Многодетный отец возглавил управление по работе с чиновниками саратовского МВД

Сегодня, 13 сентября, начальник ГУ МВД Саратовской области Николай Ситников назначил на должность руководителя управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Андрея Булатова.

Булатову 39 лет. В органах он работает уже 18 лет. В июне прошлого года его назначили замначальника управления, которое он возглавил.

Андрей Булатов женат. Пара воспитывает троих сыновей.

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