Многодетный отец возглавил управление по работе с чиновниками саратовского МВД

Сегодня, 13 сентября, начальник ГУ МВД Саратовской области Николай Ситников назначил на должность руководителя управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Андрея Булатова.
Булатову 39 лет. В органах он работает уже 18 лет. В июне прошлого года его назначили замначальника управления, которое он возглавил.
Андрей Булатов женат. Пара воспитывает троих сыновей.
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