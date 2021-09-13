Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 18:15

В поселке Соколовый появятся бассейн и круглогодичный каток

Володин встретился с местными жителями
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Володин встретился с жителями Соколового. Видео из Telegram-канала сторонников политика

Сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина рассказали в своём Telegram-канале рассказали о новом стадионе в саратовском поселке Соколовый.

Депутат отметил, что в Соколовом должно быть всё то же самое, что и в Саратове: спортобъекты, дома культуры, парки и скверы.

С местными жителями Володин обсудил планы дальнейшего развития поселка. В будущем там планируют построить бассейн и круглогодичный каток. Политик предложил некоторые коррективы – соединение бассейна и ледовой арены со зданием школы крытым переходом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.