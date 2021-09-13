В поселке Соколовый появятся бассейн и круглогодичный каток

Сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина рассказали в своём Telegram-канале рассказали о новом стадионе в саратовском поселке Соколовый.

Депутат отметил, что в Соколовом должно быть всё то же самое, что и в Саратове: спортобъекты, дома культуры, парки и скверы.

С местными жителями Володин обсудил планы дальнейшего развития поселка. В будущем там планируют построить бассейн и круглогодичный каток. Политик предложил некоторые коррективы – соединение бассейна и ледовой арены со зданием школы крытым переходом.

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