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Общество10 сентября 2021 17:04

Девять районов Саратовской области получили деньги на обеспечение водой на зиму

Постановление подписал Роман Бусаргин
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Из резервного фонда правительства Саратовской области выделили деньги на обеспечение девяти районов водой. Постановление подписал вице-губернатор Роман Бусаргин. Текст документа чиновник разместил в своём Telegram-канале.

Так, на 50 млн рублей увеличили финансирование работ по закачке воды в пруды и водохранилища на осенне-зимний период. Меры продиктованы необходимостью не допустить кризисную ситуацию с водоснабжением.

- Денежные средства распределены следующим образом:

Александрово-Гайский район – 8,921 млн рублей;

Дергачевский район – 5,886 млн рублей;

Ершовский район – 10,725 млн рублей;

Краснокутский район – 11,772 млн рублей;

Краснопартизанский район – 5,384 млн рублей;

Новоузенский район – 1,046 млн рублей;

Питерский район – 479,6 тысяч рублей;

Федоровский район – 4,534 млн рублей;

Энгельсский район (Новопушкинское МО) – 1,264 млн рублей, - уточняется в сообщении.

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