Доцент-взяточница из Саратова отделалась условным сроком и штрафом в 150 тысяч

В Саратове бывшая сотрудница университета признана виновной в получении взяток, об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители выяснили, что в период с февраля по декабрь 2018 года доцент кафедры одного из ВУЗов Саратова, получила от двух студентов по две взятки в размере 50 000 рублей каждая за написание диплома и помощь в его защите. Деньги перечислялись на принадлежащий ей расчетный счет.

Нарушения были выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД по городу Саратову. Несмотря на непризнание подсудимой вины, суд вынес обвинительный приговор. Злоумышленнице назначено наказание в виде четырех лет условно, со штрафом в размере 150 000 рублей, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 4 года.

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