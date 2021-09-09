Саратовский СУ СК начал проверку данных об аварийном детском садике

Следователи Энгельса Саратовской области начали проверку после сообщения об аварийном здании детского садика в Ровенском районе. Подробностями поделилась пресс-служба регионального СУ СК.

В соцсети жители села Луговское жаловались на то, что детский сад №11 находится в опасном состоянии, а власти игнорируют проблему. Иногда сотрудникам учреждения удается провести косметический ремонт.

- Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего, - говорится в сообщении правоохранителей.

После проверки станет ясно, что необходимо предпринять для решения проблемы.

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