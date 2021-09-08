В трех райцентрах Саратовской области обновили старые стадионы

В трех районах Саратовской области открылись обновленные стадионы. Об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сегодня, 8 августа, политик посетил объекты.

Встречи с депутатом прошли в Балтае, Базарном Карабулаке и Новых Бурасах. Раньше местные жители жаловались на плохое состояние стадионов.

На прошедших реконструкцию спортобъектах появились: футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры, волейбольное и баскетбольное поля, комплекс для воркаута и трибуны.

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