Саратовские полицейские задержали более 30 телефонных мошенников из других регионов

Сегодня, 8 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» замначальника уголовного розыска УМВД России по Саратову Олег Артемов рассказал о ходе борьбы с телефонными мошенниками в регионе.

- Звонки, где сразу бросают трубку, сами по себе не опасны – таким образом, только выясняют, есть ли реальный абонент на этом номере, активен ли он, — рассказывает правоохранитель, отвечая на вопрос журналистов. По словам майора полиции, не стоит поддаваться панике. При спам-атаке нежелательных звонков лучше отключить телефон, а затем обратиться к сотовому оператору.

Олег Артемов также отметил, что несмотря на технические и законодательные сложности, борьба с мошенниками в регионе продвигается успешно.

- Такие преступления бесконтактные, они чуть дольше требуют времени на расследование, но раскрываются. Полицейские Саратова с 1 января сделали более 30 выездов в другие регионы, жители которых обманывали саратовцев. Задерживали и иностранцев, которые совершали мошеннические действия, но только тех, что при этом находились на территории России. Речь, в том числе идет и о жителях дальнего зарубежья, например, гражданах африканских стран, — рассказал замначальника уголовного розыска.

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