На пожарах в Саратове пострадали старушка и мужчина средних лет

Пожар на Рахова в Саратове

Вчера, в Саратове произошли два серьезных пожара. На одном пострадала пожилая женщина, а ан другом – мужчина средних лет.

Первый пожар произошел в 8:51 на улице Рахова во Фрунзенском районе. Горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате пожара пострадала 84-летняя женщина. На тушение выезжали три пожарных расчета.

Солдатский проезд в Саратове

Второй пожар произошел в 12:20 по адресу 3-й Солдатский проезд в Заводском районе. Горело помещение на третьем этаже трехэтажного дома. Горели вещи в комнате на площади 2 квадратных метра. В результате пожара пострадал 44-летний мужчина. Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе один ребенок. На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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