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Происшествия8 сентября 2021 10:12

На пожаре в Вольске погибла пенсионерка

Пожарных к горящему дому вызвал сосед
Источник:kp.ru
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Сигнал о пожаре в частном доме на улице Лесная в Вольске поступил в МЧС вечером 7 сентября.

О дыме, который валит из соседнего дома сообщил местный житель.

Прибывшие пожарные обнаружили в ходе тушения тело 84-летней хозяйки дома. Дом тушили три пожарных расчета.

Труп погибшей осмотрел судмедэксперт и следователь СК по Вольскому району. Как сообщили в региональном СУ СКР, тело женщины обгорело, при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

В качестве основной версии причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшей.