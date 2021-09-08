На пожаре в Вольске погибла пенсионерка

Сигнал о пожаре в частном доме на улице Лесная в Вольске поступил в МЧС вечером 7 сентября.

О дыме, который валит из соседнего дома сообщил местный житель.

Прибывшие пожарные обнаружили в ходе тушения тело 84-летней хозяйки дома. Дом тушили три пожарных расчета.

Труп погибшей осмотрел судмедэксперт и следователь СК по Вольскому району. Как сообщили в региональном СУ СКР, тело женщины обгорело, при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

В качестве основной версии причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшей.