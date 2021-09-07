Отставки глав районов и пожар в цирке: снижается оценка социально-политической устойчивости Саратовской области

Пожар в цирке имени братьев Никитиных

Согласно опубликованному рейтингу социально-политической устойчивости регионов, показатели Саратовской области приближаются к нижней границе. Рейтинг за август 2021 года предоставил фонд «Петербургская политика».

Все регионы разделены на четыре группы от самых благополучных, к самым проблемным. Саратовская область расположилась на самой последней строчке в третьей группе «Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)». Она имеет показатель 5,2. С прошлого месяца он упал на 0,1 балла. Ниже только шесть «Регионов со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)».

Положительными событиями, повлиявшими на движение Саратовской области в рейтинге стали:

- Утверждение Стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и госуправления

- Открытие в Саратове с участием посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и губернатора Валерия Радаева первой передвижной выставки «Мастера России: сделано по-немецки»

- 4-е место по темпам роста промышленного производства.

Однако позитивные изменения не смогли перевесить негатив:

- Пожар в недавно отреставрированном здании цирка имени братьев Никитиных

- Отставки главы Вольского района Виталия Матвеева, главы Вольска Максима Кузнецова, главы Петровского района Дениса Фадеева, главы Шихан Андрея Татаринова.

К значимым, но не имеющим ярко-выраженной направленности, отнесли «Назначение Сергея Наумова и.о. ректора Саратовского государственного технического университета».

Эксперты отметили в качестве важных действий со стороны властей региона «Создание ожиданий снижения расходов населения и бизнеса», «Внесение законопроекта о нулевой налоговой ставке для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве», «Обещание со следующего года впервые направлять 10 процентов областного дорожного фонда на дороги внутри сел», а также тот факт, что условием открытия школ была названа вакцинация 60 процентов педагогов.

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