Под Саратовом обнаружен внедорожник с трупами мужчины и женщины

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 6 сентября, на Кумысной поляне был найден автомобиль с двумя трупами.

За кафе «Лазурный» стояла Chevrolet Niva с заведенным двигателем. В салоне лежали трупы 51-летнего мужчины и 58-летней женщины.

По предварительным данным, автомобиль застрял на бездорожье, а находившаяся внутри пара решила не выходить и ждать помощи утром. Предположительно, они отравились угарным газом: выхлопная труба «Нивы» была забита грязью.

На месте работают сотрудники СУ СК Саратовской области, точную причину смерти пострадавших установят эксперты. Обстоятельства выясняются.

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