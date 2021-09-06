Мэрия и прокуратура проверяют сообщение о пищевом отравлении в детсаду Саратова

Сегодня, 6 августа, поступило сообщение о том, что в детском саду № 203 в Ленинском районе Саратова отравились несколько воспитанников. Мэрия и прокуратура проводят проверку.

Администрация сообщает, что инцидент произошел в младшей группе: в пятницу и в субботу у нескольких детей замечали признаки пищевого отравления. Родители пострадавших обратились к медикам. Сегодня утром родители воспитанника донесли информацию до руководства детского сада.

Сейчас администрация Саратова и прокуратура проводят проверку и выясняют, действительно ли отравление имело место.

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