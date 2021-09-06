От коронавируса в Саратовской области погиб еще 21 человек

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погиб ещё 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- Скончались семнадцать женщин и четверо мужчин в возрасте от 50 до 83 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего на 6 сентября в области от COVID-19 умерли 2 438 человек.
Напомним, за прошедший день коронавирусом в регионе заразились 239 человек.
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