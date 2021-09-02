В Юбилейном 13-летняя девочка сбита иномаркой на переходе

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 2 сентября, в Юбилейном поселке в Саратове произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка, об этом информирует региональная автоиспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 19:10 по адресу Федоровская 2/15. 58-летний автолюбитель на Chevrolet Lacetti сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Пострадавшая была доставлена в больницу, но после осмотра врача ее отпустили домой.

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