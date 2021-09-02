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Общество2 сентября 2021 20:20

Одобрено выделение средств на строительство школы в Ласточкино

Суммарно в 2022-23 годах будет выделено более 480 млн рублей
Источник:kp.ru
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На строительство школы в микрорайоне Ласточкино в Саратовве будет выделено финансирование. Об этом сообщили в телеграм-канале сторонников спикера ГД РФ "Володин.Саратов".

- Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении дополнительных средств в виде субсидий на строительство школы в Ласточкино, - говорится в сообщении.

В 2022 году запланировано выделение 131 234,5 тыс. рублей, в 2023 году - 349 815,5 тыс. рублей.

Напомним, в Ласточкино планируется строительство школы на 550 мест с бассейном.