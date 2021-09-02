Саратовец с ножом вымогал у экс-супруги детей

В Саратове задержан мужчина, который вымогал у бывшей возлюбленной встречу с детьми. Злоумышленник угрожал женщине ножом.
В Кировском районе сотрудники ППС задержали мужчину, которого подозревают в угрозе убийством. По версии следствия, потерпевшая встретила бывшего сожителя у подъезда своего дома: мужчина потребовал встречи с детьми, по которым якобы скучал.
Женщина не стала пускать бывшего спутника жизни в квартиру. Тогда агрессор достал нож и, размахивая им перед лицом потерпевшей, стал выкрикивать угрозы в ее адрес.
Мужчину оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.
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