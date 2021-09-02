Саратовские ВУЗы оказались в хвосте рейтинга лучших университетов мира

Саратовский национальный исследовательский университет упоминается в рейтинге первым из местных ВУЗов Фото: Александр Уриевский

Три саратовских вуза упоминаются в рейтинге лучших университетов мира World University Rankings 2022, который составлен британским журналом Times Higher Education (THE). В рейтинг вошли 1662 вуза из 99 стран.

Национальный исследовательский университет имени Чернышевского (СГУ), Технический университет имени Гагарина вошли в последнюю часть рейтинга, где располагаются места с 1200 и ниже. Также без указания места в рейтинге упоминается Саратовской медицинский университет имени Разумовского.

Лучшим из российских вузов признан МГУ им.Ломоносова (158 место). Всего в рейтинг вошли 60 российских вузов.

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.