Бизнесмен из Балаково потерял недвижимость из-за полумиллионного долга по налогам

У бизнесмена из Балаковского района Саратовской области приставы арестовали имущество: он накопил полумиллионный долг по налогам.

Индивидуальный предприниматель длительное время не платил налоги и задолжал бюджету свыше полумиллиона рублей. На мужчину завели исполнительное производство. Однако предприниматель не спешил погашать задолженность добровольно.

В результате приставы наложили арест на недвижимость должника. Речь идет о четырех нежилых помещениях площадью от 523 до 1712 квадратных метров. Кроме того, предприниматель был привлечен к административной ответственности за «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

В случае если гражданин не погасит долг добровольно, недвижимость будет передана на реализацию.

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