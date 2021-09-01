Вячеслав Володин поздравил учащихся предуниверсария с Днем знаний

Фото: телеграм-канал сторонников спикера Госдумы Володин Саратов

Сегодня, 1 сентября, Вячеслав Володин поздравил с Днем знаний учащихся предуниверсария «Лицей-интернат 64».

Напомним, учебное учреждение для талантливых и одаренных детей открылось в 2020 году. Его создание в 2016 году инициировал Вячеслав Володин, он же является главным попечителем.

Фото: телеграм-канал сторонников спикера Госдумы Володин Саратов

В 2020 году в предуниверсарий поступили двести учеников 8-х и 10-х классов. В этом году их стало на двести больше. В лицее действуют пять перспективных направлений: культура, программирование, робототехника, биотехнологии и медицина будущего.

Фото: телеграм-канал сторонников спикера Госдумы Володин Саратов

Многие ученики приехали из районов области на время обучения живут в общежитии при лицее, где их обеспечивают всем необходимым.

Фото: телеграм-канал сторонников спикера Госдумы Володин Саратов

- Хотелось бы, чтобы вы не только получили здесь знания, но и стали достойными гражданами нашей страны, – сказал Вячеслав Володин, пожелав удачи детям. Сообщение опубликовано в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы Володин.Саратов.

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