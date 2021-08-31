«Сломали трубу канализации и одели на нее бутылку»: в Юбилейном жалуются на ООО КВС

Фото от жителя Юбилейного поселка

Сегодня, 31 августа, жители Юбилейного поселка в Саратове пожаловались на то, что сотрудники ООО «КВС» во время проведения земляных работ повредили канализацию в их районе. По словам горожан, повреждения замаскировали с помощью пластиковой бутылки.

В группе Типичный Юбилейный (Саратов) ВКонтакте появилось сообщение от местного жителя. Саратовец пишет, что при проведении ремонтных работ сотрудники ООО «КВС» повредили канализационную трубу дома 3б на Усть-Курдюмской.

- Вместо того, чтобы починить испорченный участок, коммунальщики одели на него пятилитровую пластиковую бутылку и обмотали ее проволокой. Все последующие обращения в компанию ООО «КВС» были проигнорированы. Сейчас ее сотрудники собираются просто засыпать яму, - рассказывает саратовец.

Место проведения работ

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