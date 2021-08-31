Перед Днем знаний остались без воды жители домов на трех улицах в Саратове

Авария на городском водопроводе оставила без воды жителей домов на трех улицах Саратова. Сегодня, 31 августа, в Ленинском районе очередное отключение.

Авария произошла на линии водопровода по адресу Международная, 40. На время ремонта труб отключено водоснабжение следующих абонентов: улица Мира, 29, 29а; Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а; ул. 4-я Дачная.

Возобновить подачу воды сотрудники ООО «КВС» обещают только к 20:00 завтра, 1 сентября.

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