Летняя оздоровительная кампания 2021 года подходит к концу

Дети возвращаются домой

В эти дни завершается летняя оздоровительная кампания 2021 года. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей закончились смены.

- Можно подвести предварительный итог. В оздоровительных учреждениях региона этим летом отдохнули более 45 тысяч юных жителей региона, еще 1200 посетило Черноморское побережье Краснодарского края, - рассказывает Роман Грибов, заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере.

- После вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, эта летняя кампания стала первой. Во избежание возможных заражений квидом все загородные лагеря были переведены на закрытый режим работы. Хочу поблагодарить представителей надзорных ведомств за проделанную работу, - отметил зампред и выразил надежду, что руководство детских оздоровительных учреждений сделает выводы и впредь не будет допускать ошибок.

- Сейчас из загородных стационарных учреждений открыты только два. В «Лазурном» смена завершится в этот четверг. В «Чапаевке» выезд детей намечен на 8 сентября, - добавил Роман Грибов.

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