В Саратовской области разбился гидросамолет

Фото: Саратов24

Сегодня, 31 августа, в Энгельсском районе разбился гидросамолет.

Инцидент произошел недалеко от Энгельса. Двухместный самолет упал в Волгу, на борту находился только пилот. Он выжил и смог самостоятельно добраться до берега. Медики не обнаружили у пострадавшего травм при осмотре, помощь ему не потребовалась.

По данным источника КП-Саратов в правоохранительных органах, это был частный самолет, который упал недалеко от турбазы «Роджер».

В данный момент на место крушения выехали представители транспортной прокуратуры и следственного комитета. Им предстоит выяснить все подробности случившегося.

Фото: Саратов24

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