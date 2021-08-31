В Саратовской области разбился гидросамолет

Фото: Саратов24
Сегодня, 31 августа, в Энгельсском районе разбился гидросамолет.
Инцидент произошел недалеко от Энгельса. Двухместный самолет упал в Волгу, на борту находился только пилот. Он выжил и смог самостоятельно добраться до берега. Медики не обнаружили у пострадавшего травм при осмотре, помощь ему не потребовалась.
По данным источника КП-Саратов в правоохранительных органах, это был частный самолет, который упал недалеко от турбазы «Роджер».
В данный момент на место крушения выехали представители транспортной прокуратуры и следственного комитета. Им предстоит выяснить все подробности случившегося.
Фото: Саратов24
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