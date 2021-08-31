В Саратовской области сентябрь будет аномально сухим

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов», каким будет сентябрь.

- Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но ежемесячная сумма осадков составит 66% от многолетней величины, - отметила специалист.

В Саратове в сентября будет в среднем 14,2 градусов. Некоторое потепление, бабье лето, напомним, начнется в середине месяца. Васильева уточнила, что, согласно прогнозу, тепло будет чередоваться с холодом.

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