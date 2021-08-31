В Саратов бабье лето придет в середине сентября

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о том, когда в Саратовскую область придет бабье лето.

- Бабье лето безусловно будет. Это как раз возврат тепла или установление теплой походы после уже осуществившегося похолодания, - сказала Цветайло, напомнив, что с завтрашнего дня в области ожидается похолодание, - по расчетам росгидромета, который есть на текущий момент,во второй и третьей декадах сентября ожидаются несколько волн тепла. Потепление будет, другой вопрос, что за первую декаду успеет остыть Волга.

Напомним, завтра по Саратовской области пройдутся грозы. МЧС предупреждает о желтом уровне опасности.

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