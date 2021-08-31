В Саратовской области ожидаются первые заморозки

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов», когда в Саратовской области начнется похолодание. Спойлер: завтра.

- Сегодня крайний день антициклональной циркуляции, а завтра мы будем уже во влиянии сезонных циклональных фронтов, начнется примерно десятидневный период, в течение которого практически ежедневно будут выпадать осадки. Температурный фон меняется. Типично осенняя погода начинается, при чем даже температура будет ниже климатической нормы. В предстоящие сутки нас ждет кардинальная смена синоптической ситуации. Мы уже не увидим голубого неба, - сказала Цветайло, отметив, что похолодание не будет резким, но произойдет в течение ближайших нескольких дней.

Также сейчас отмечается падение атмосферного давления, небо заволакивают облака. Основное похолодание придется на третье число, возможны уже ночные заморозки.

Потепление, бабье лето, обещают только к середине-концу первого осеннего месяца.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.