На КВС составят протокол об административном правонарушении

На ООО «КВС» будет составлен протокол об административном правонарушении. Причиной стало препятствие в проведении проверки.

Комитет по ЖКХ должен был провести внеплановую выездную проверку в отношении Концессии. Предметом разбирательства было предоставление воды, не соответствующей установленным параметрам, по адресу: Сакко и Ванцетти, 15А. Однако в связи с неявкой представителей компании проверка не состоялась.

В отношении ООО «КВС» будет составлен протокол об административном правонарушении за уклонение от проверки.

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