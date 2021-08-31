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Общество31 августа 2021 17:28

На КВС составят протокол об административном правонарушении

Наталия Калинина
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На ООО «КВС» будет составлен протокол об административном правонарушении. Причиной стало препятствие в проведении проверки.

Комитет по ЖКХ должен был провести внеплановую выездную проверку в отношении Концессии. Предметом разбирательства было предоставление воды, не соответствующей установленным параметрам, по адресу: Сакко и Ванцетти, 15А. Однако в связи с неявкой представителей компании проверка не состоялась.

В отношении ООО «КВС» будет составлен протокол об административном правонарушении за уклонение от проверки.

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