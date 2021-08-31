Важнейшее из искусств поможет развивать туризм в Саратовской области

Региональный туризм предложено развивать через важнейшее из искусств

- Съемки новых фильмов и сериалов в Саратовской области с возмещением кинокомпаниям части расходов помогут привлечь в регион туристов, — заявил депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев на семинаре по вопросам поддержки туризма, который прошел в Красноармейском районе. Парламентарий заявил, что подобная практика - это часть одного из Национальных проектов.

- Если съемки ведутся зарубежной кинокомпанией, то часть ее расходов компенсирует федеральный бюджет, а если российской, то 10 - 20 процентов затрат компенсируют за счет регионального бюджета, — пояснил Андрей Воробьев.

Семинар-совещание в Красноармейском районе

На территории нашей страны практика возмещения затрат кинокомпаниям уже использовалась в 15 регионах.

Идею депутата облдумы поддержал председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов, начальник отдела по работе с молодежью, спорту и туризму администрации Лысогорского района Владимир Милаев, а также другие участники семинара-совещания.

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