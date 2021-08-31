В доме Павла Кузнецова в Саратове появится музей русского символизма

Фото: Володин Саратов

В доме-музее Павла Кузнецова в Саратове появится картинная галерея и музей русского символизма, об этом сообщает Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы лично посетил Дом-музей Павла Кузнецова, проходящий в данный момент реставрацию, в рамках инициированной им программы по сохранению историко-культурного наследия региона. Работы должны закончиться в ближайшее время.

Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин предложил перейти ко второму этапу: восстановлению здания рядом с музеем.

- Мы с вами планировали это здание восстановить и разместить там музей русского символизма и картинную галерею. Давайте составим проект с учетом прежнего облика здания, а внутри учтем пожелания музейных работников, – сказал Вячеслав Володин.

Фото: Володин Саратов

Восстановление здания галереи должно начаться в следующем году. Будет благоустроена и прилегающая территория.

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