Жители Солнечного-2 жалуются на отсутствие маршруток

Сегодня, 31 августа, по всему Саратову наблюдаются заметные затруднения с движением транспорта. Район новостроек Солнечный-2 не стал исключением.

Как пишет анонимный пользователь в паблике Солнечный Саратов, из Солнечного-2 невозможно уехать, маршрутное такси № 8а приходится ждать по 1 – 1,5 часа.

Люди не могут дождаться нужный транспорт на остановке Топольчанский рынок, а звонки на «горячую линию» перевозчика не дают никакого результата.

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