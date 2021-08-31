Более центнера мяса изъяли у гостей Саратова в аэропорту «Гагарин»

Изъяты мясные продукты с юга
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В аэропорту «Гагарин» с 25 августа по 28 августа было изъято 68 партий нарушающей требования Россельхознадзора мясной продукции.
Нарушения зафиксированы на саратовских рейсах из Таджикистана, Узбекистана и Турции. Общий вес конфискованных мясных продуктов составил 109,8 килограмм. На товары не было ветеринарных документов.
Вся изъятая продукция будет уничтожена.
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