В Саратове выявили 97 компаний с «черной» зарплатой

В Саратовской области активно ведется борьба с компаниями, платящими «черную» зарплату. О результатах проверок сообщает председатель правительства Роман Бусаргин.

За неделю удалось дополнительно направить в бюджет региона 21,7 миллиона рублей. Всего с начала года благодаря работе межведомственной комиссии поступили 613,5 миллиона рублей.

Выявлено 97 компаний, привлекающих сотрудников без их официального оформления. В результате 37 организаций были привлечены к административной ответственности. На рассмотрение в Государственную инспекцию по труду передано 61 дело.

160 случаев работы без документов зарегистрировано в сфере сельского хозяйства. В связи с этим власти проведут полную проверку сельхозпредприятий области.

В 343 компаниях, оплата труда сотрудников была ниже среднеотраслевых значений по региону. 142 организации выплачивают зарплату ниже МРОТ.

Также были обнаружены семь земельных участков, которые используются не по целевому назначению. Материалы проверки направлены в Росреестр и налоговые органы. Обнаружено 13 объектов незаконного капитального строительства.

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