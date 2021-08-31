Саратовские фермеры получили более 2,3 миллионов рублей за больных чумой свиней

Саратовские фермеры получили более 2,3 миллионов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 31 августа, начальник управления ветеринарии Саратовской области Алексей Молчанов рассказал о компенсациях за изъятых больных африканской чумой свиней. Оказалось, что в этом году региональные фермеры получили больше, чем в предыдущие два.

В 2021 году жителям области направили 2,364 млн рублей. Больше всего получил Калининский район – 1,103 млн. А владельцам животных в Энгельсском районе выдали 587 тысяч.

Молчанов напомнил, что выплаты полагаются гражданам в течение 30 дней после изъятия свиньи.

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