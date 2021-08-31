Аварии на проспектах Строителей и 50 лет Октября заблокировали движение в Ленинском районе

Огромная пробка в Ленинском районе

Сегодня, 31 августа, в Саратове наблюдаются огромные трудности с движением личного и общественного транспорта. Город стоит в пробках.

В центральном районе движение заблокировано из-за многочисленных земляных работ. Нельзя проехать по Рахова и Большой Казачьей. Чапаева также стоит в обе стороны.

Движение в сторону Ленинского района сильно затруднено из-за аварии на пересечении проспекта 50 лет Октября и Алексеевской. Столкнулись «Лада XRAY» и «ГАЗель», сильных повреждений автомобили не получили, однако из-за них образовалась огромная пробка.

Авария также произошла на пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей. Там пробку вызвало столкновение «Лады Ларгус» и «Калины».

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