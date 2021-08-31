В Саратове Вячеслав Володин рассказал о погибшей от коронавируса тете

Сегодня, 31 августа, спикер Государственной думы Вячеслав Володин в саратовском микрорайоне «Звезда» обсудил с местными жителями новые поликлинику и диагностический центр. На встрече политик рассказал о семейной трагедии.

Именно в «Звезде» жила тетя депутата. Когда женщина заболела коронавирусом, ей пришлось ездить лечиться в частные клиники других районов

- Зная ее, если бы она имела возможность получить диагностику в государственном учреждении, то пошла бы сюда. Она здесь рядом работала на заводе, коренной житель Саратова. Никогда бы по своей воле в платную не пошла, тем более лишних денег нет. У нее онкология была, сахарный диабет, операцию перенесла, - родственница Володина не пережила болезнь.

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