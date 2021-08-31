Умерла заслуженный врач России Елена Костина

Елена Костина

В Саратовской области на 62-м году жизни скончалась главный врач ГУЗ «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова», заслуженный врач РФ Елена Анатольевна Костина.

Она умерла после тяжелой продолжительной болезни.

Всю свою трудовую деятельность она посвятила медицине и Алгайской райбольнице, пройдя путь от врача–терапевта в 1983 году до руководителя, которым стала в 2001 году.

Министерство здравоохранения области выразило искренние соболезнования родным и близким Елены Костиной.