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Политика31 августа 2021 12:16

Уникальный медицинский комплекс появится в микрорайоне Звезда в Саратове уже в 2022 году

Медицинский комплекс, совмещающий несколько поликлиник и медцентров, будет первым в городе
Источник:kp.ru
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Уже в сентябре начнется строительство взрослой и детской поликлиник в микрорайоне Звезда в Саратове.

Вячеслав Володин 31 августа обсудил с жителями и общественным советом микрорайона планы по строительству целого медицинского комплекса – взрослой и детской поликлиник с диагностическим центром, женской консультацией. О том, что строить такие медучреждения будут в микрорайоне договорились жители с председателем ГД в феврале 20201 года на одной из встреч.

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Земля под строительство клиник уже передана из федеральной в муниципальную собственность.

До конца текущего года построят здание учреждения на 500 мест. Завершат возведение в следующем году.

Подобный медицинский комплекс, совмещающий несколько поликлиник и медцентров, будет первым в городе.