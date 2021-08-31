Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 12:03

В Петровске насмерть сбили молодого байкера

Мужчина погиб до приезда врачей
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мотоциклисту было 34 года

Мотоциклисту было 34 года

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 31 августа, в Петровске Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек. О трагедии рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 11:50 на пересечении Кольцова и Московской 54-летний мужчина за рублем Toyota Land Cruiser сбил мотоцикл.

34-летний байкер скончался на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.