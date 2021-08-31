В Петровске насмерть сбили молодого байкера

Мотоциклисту было 34 года Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 31 августа, в Петровске Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек. О трагедии рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 11:50 на пересечении Кольцова и Московской 54-летний мужчина за рублем Toyota Land Cruiser сбил мотоцикл.

34-летний байкер скончался на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.