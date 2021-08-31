Саратовским школьникам предложили вести TikTok минобраза

Фото регионального министерства образования

Саратовское министерство образования завело аккаунт в TikTok. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У министерства уже есть аккаунты в Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках.

- Мы не первые в этой инициативе. У Минпросвещения России уже продолжительное время существует свой аккаунт в TikTok. Мы понимаем, что современные подростки не любят тратить много времени на долгое изучение релизов и постов в соцсетях. Их внимание привлекают короткие и информативные ролики. Как и другие аккаунты минобра, TikTok не требует от нас финансовых вложений. Аудитория будет расти в том случае, если контент будет интересным. Мы готовы попробовать, но объективно понимаем, что аккаунт будет занимательным для молодежи в том случае, если сами школьники и студенты будут задействованы в создании его контента. Мы приглашаем школьников и студентов «прокачать» свои медиа-навыки и помочь нам освоиться в новом виртуальном пространстве. Начало учебного года – отличный повод для старта,- рассказывают чиновники.

Минобраз предлагает школьникам и студентам снять «тиктоки» в одной из категорий: «Домашка», «Школьная форма», «Первая неделя», «Ранний подъем», «Время перекусить», «Образовательный контент». Прислать видео можно до 20 сентября на электронную почту tanya.rogotova@mail.ru. Контактный телефон по вопросам – 8(8452)49-19-55. После пресс-служба ведомства выберет из приславших ребят тех, кому можно предложить вести аккаунт минобраза. Предполагается, что первые публикации появятся в TikTok в День учителя, 5 октября.

Аккаунт минобраза можно найти по запросу @minobraz64.

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