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Общество31 августа 2021 10:35

Володин обсудил с учителями физкультуры строительство стадионов у всех школ Ленинского района

В Жасминном уже построен такой объект. появится еще и бассейн
Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин 31 августа встретился с учителями физкультуры школ Ленинского района, Председатель Госдумы анонсировал запуск новой программы. Речь идет о строительстве многофункциональных стадионов на территориях 32 школ района. Программу Володин обсудил на встрече с учителями.

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В поселке Жасминный жители ранее просили Володина о строительстве спортобъекта. Уже готовый многофункциональный стадион, строительство которого было закончено несколько дней назад, председатель ГД осмотрел сегодня.

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Также он заявил на встрече с учителями физкультуры о планах по строительству круглогодичной ледовой арены в Елшанке. В Жасминном в добавок к стадиону появится – о бассейн открытого типа - его строительство анонсировал Володин.

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