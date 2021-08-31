В Ленинском районе пожилая женщина-инвалид погибла в огне

Горел трехквартирный дом
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 31 августа, ночью в пожаре в Ленинском районе Саратова погибла пожилая женщина. О трагедии рассказали в региональном МЧС.
В 3:26 утра пожарные получили сигнал об огне в трехквартирном доме на 4-й Линии. На место отправили четыре расчета.
Площадь пожара оценили в 100 квадратных метров. Погибла 76-летняя женщина-инвалид. Её тело нашли в зоне горения.
Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.