В Ленинском районе пожилая женщина-инвалид погибла в огне

Горел трехквартирный дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 31 августа, ночью в пожаре в Ленинском районе Саратова погибла пожилая женщина. О трагедии рассказали в региональном МЧС.

В 3:26 утра пожарные получили сигнал об огне в трехквартирном доме на 4-й Линии. На место отправили четыре расчета.

Площадь пожара оценили в 100 квадратных метров. Погибла 76-летняя женщина-инвалид. Её тело нашли в зоне горения.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

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